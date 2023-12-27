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Türkiye’de asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

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Türkiye’de asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
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Türkiye'de asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Erdoğan’dan “yeni asgari ücret” paylaşımı…

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


 
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