Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye’de 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, yaklaşık 14 milyon kişi ise ikinci doz aşısını oldu

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" ifadesini kullandı.

Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatıyla birlikte aşılama programı hız kazandı. Önceki gün bir günde 750 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

Türkiye ilk etapta yaş gruplarına göre başladığı aşılama kampanyasında daha sonra öncelikli olarak tanımladığı meslek gruplarını da dahil etti.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde.

TC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla toplam yapılan doz sayısı 35 milyonu aştı. 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, bunların yaklaşık 14 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac aşısıyla başlayan aşılama kampanyası BioNTech/Pfizer aşısıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde programa dahil edilmesi beklenen Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı. Sputnik V aşısının ne zaman programa dahil edileceği henüz bilinmiyor ancak bunun kısa bir süre içerisinde olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye aşı programına hız kazandırmak için aile hekimlerinde de BioNTech aşılarının yapılması uygulaması başlatmıştı.



