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Türkiye'de 26 can kaybı, bin 491 vaka

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Türkiye'de 26 can kaybı, bin 491 vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte bin 491 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin corona virüs salgınında son 24 saatini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere de yer verdi:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak''

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