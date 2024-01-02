Türkiye, yeni yıla zamlarla girdi

Türkiye, 2024'ün ilk gününe yeni zamlarla uyandı. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı. MTV ve değerli kağıtlar zamlandı. Trafik cezaları yükseldi. Alkol ve akaryakıt ürünlerine de zam bekleniyor

Türkiye’de yeni yıl heyecanı yaşanırken bir yandan da pek çok kaleme zam geldi.

Yeni yıla vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile giriyor. Cezalar, harçlar, köprü ve yol ücretleri gibi pek çok kaleme yeni yılda zam yapıldı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024 yılında kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlendi.

MTV ZAMMI

1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadı.

2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi de arttı.

DEĞERLİ KAĞITLARA ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto, vekaletname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu.

TRAFİK CEZALARI

2024'te vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) artış yaşanacak.

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 TL'ye, hatalı park cezası 690,89 TL'ye yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 TL'ye, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 TL'ye çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 TL'ye ile 12 bin 977 TL arasında değişecek.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1510 TL'ye olacak.

ALKOL VE AKARYAKIT ZAMMI

Öte yandan zamların 3 Ocak tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Aksi yönde bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında zam gelmesi bekleniyor.

3 Ocak'ta aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, aynı günün gecesinde akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak.

3 Ocak'ta açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek.

Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik zam gündeme gelecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE ZAM

1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi de yeni yılda zamlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile halihazırda 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapıldığı duyuruldu.

Böylelikle 260 TL'lik özel iletişim vergisi yüzde 53,8 artırılarak yeni yılda 400 liraya yükseltildi.

