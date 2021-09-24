Türkiye'ye kar erken geldi

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı.
Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te pistler beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede ayrıca sis de etkili oldu.
KARTALKAYA'YA SEZONUN İLK KARI DÜŞTÜ
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.
ULUDAĞ'DA DA BAŞLADIUludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.
Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.
ERZİNCAN VE ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI
Erzincan ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağları'nda saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu.
2 bin 600 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgede şantiyedekiler ile çobanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.