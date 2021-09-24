Türkiye'ye kar erken geldi

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı.

Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te pistler beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede ayrıca sis de etkili oldu.

Erciyes Hacılar Kapı'da bulunan bir işletme, sezonun ilk kardan adamını da yaptı. Kardan adama bere, gözlük, maske ve eldiven takıldı.

KARTALKAYA'YA SEZONUN İLK KARI DÜŞTÜ Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ULUDAĞ'DA DA BAŞLADI Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.

ERZİNCAN VE ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI Erzincan ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağları'nda saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu.

2 bin 600 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgede şantiyedekiler ile çobanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine de kar yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.