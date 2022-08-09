Türkiye vaka sayısında dünya beşincisi

Test yaptırmak sınırlandırılmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanmış verilerle dahi Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü haftalık vaka sayısı tablosunda 5. sıraya çıktı. Bilim Akademisi de geçtiğimiz hafta İstanbul'da normalden yüzde 25 fazla ek ölüm yaşandığını ortaya koydu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 406 bin 322 olarak tespit edilirken, anılan tarihlerde 337 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, test yaptırmak çok sınırlanmış olmasına karşın, haftalık Covid 19 doğrulanmış vaka sayısında Dünya Sağlık Örgütü tablosunda 5. sıraya yükseldi.

Tabloda Japonya 1 milyon 498 bin 719 vaka ve 1078 ölümle birinci sırada yer aldı. İkinci Güney Kore, üçüncü Vietnam, dördüncü ABD oldu.

Artan vaka sayılarının ardından ölümlerin de artması endişe yarattı. Verileri değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Müsterih olma zamanı değil, önlem alma zamanı” yorumunu yaptı.

NORMALDEN YÜZDE 25 FAZLA ÖLÜM

Öte yandan pandeminin ürkütücü seyrini gösteren bir çalışma da Bilim Akademisi’nden geldi. Salgının başından bu yana İstanbul’daki haftalık ölüm sayılarını takip eden bilim insanları Dr. Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan’ın analiz ettiği rakamlar şöyle:

Temmuz başından beri artış eğiliminde olan ölüm sayıları 5 Ağustos 2022'de tamamladığımız 31. haftada 2015-2019 ortalamasına kıyasla %25; 2015-2019'da gerçekleşen en yüksek değerlere göre %14 daha fazla gerçekleşti.



Haziran 2022'de 2015-2019 ortalamasında gerçekleşen ölüm sayıları Temmuz ortasından itibaren tekrar yükselmeye başladı, 31. haftada yükselmeye devam ediyor.

Pandemi öncesi 2015 ile 2019 yılları arasında İstanbul’da ortalama 1332 kişi ölürken, pandeminin başladığı 2020 yılında bu rakam 1416’ya, 2021’de 1882’ye kadar çıktı.

Bu yılın özellikle Mayıs ve Haziran aylarında normal düzeyine inen ölümler Temmuz ayıyla birlikte hızla yükselişe geçti ve 30 Temmuz- 5 Ağustos haftasında ortalama ölüm sayısı 1659’a kadar yükseldi.

İSTANBUL’DA HER GÜN 76 KİŞİ FAZLA ÖLDÜ

İstanbul'da 2020-2021'de gerçekleşen ek ölüm sayıları şöyle:

2020'de İstanbul'da, 2015-2019 ortalamasına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1 Ocak-31 Aralık) ~ 18 bin 550

2021'de İstanbul'da, 2015-2019 ortalamasına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1 Ocak -31 Aralık) ~ 23 bin 380

2022'de İstanbul'da, 2015-2019 ortalamasına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1 Ocak – 13 Mayıs) ~ 10 bin 150

Ek ölüm nedir?

Ek ölüm sayısı, kriz durumunda (pandemi gibi tüm nedenlerle) gerçekleşen ölüm sayısının kriz dışı koşullardaki ortalama ölüm sayısıyla kıyaslanması…