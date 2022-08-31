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Türkiye tek yürek

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Türkiye tek yürek
 
  Ülkenin bir ucundan diğer ucuna Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. 
30 Ağustos Zafer Bayramı için Türkiye’de ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Gün nedeniyle Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.
İstanbul'da düzenlenen törenlerin ilki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirildi. Zafer Bayramı kutlamalarında bir başka adres İstanbul’da Vatan Caddesi oldu.
Törenler, ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde coşkuyla gerçekleştirildi.



İstanbul

Cumhuriyet Meydanı / İzmir

Sivas
 




Anıtkabir
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