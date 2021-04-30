Türkiye SputnikV aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye Sinovac ve Biontech aşısının ardından üçüncü aşıya da kullanım onayı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rus aşısının Türkiye'de acil kullanım onayı aldığını duyurdu. Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." dedi.

Türkiye'de üretimi için imzalar atılmıştı

Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, yazılı açıklamasında Türk Viscoran İlaç’ın aşının yerlileştirilmesi çalışmaları yürüttüğünü ve önümüzdeki aylarda birçok tesiste aşıyı üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Viscoran İlaç, diğer Türk ilaç üreticileriyle de ortaklıklar kurulmasında yardımcı olacak.

CinnaGen İlaç ile teknoloji transferi anlaşmasında son noktaya gelinirken, iki üretim tesisiyle de kapasite artırım görüşmeleri sürüyor.