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Türkiye'nin kainat güzeli Ayliz Duman

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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Birinciliğini Almanya doğumlu, 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı. Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

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Türkiye'nin kainat güzeli Ayliz Duman
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"Miss Universe Türkiye" güzellik yarışması önceki akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti.
'Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olurken; ikinci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.
Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor. 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda.
Almanya'da dünyaya gelen 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda.
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