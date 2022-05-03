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Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra ilk sondaj

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TPAO, 1934'te açılan ve yeterli rezerv olmadığı için 2 yıl sonra kapatılan Şırnak'taki 'Basbirin-1' petrol kyusundaki sondaj çalışmalarına yeniden başladı

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Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra ilk sondaj

Türkiye'nin ilk petrol kuyusu olan  'Basbirin-1'de sondaj çalışmaları yeniden başladı.

Türkiye'de Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 Sayılı Kanun ile kurulmasıyla, petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi.

O yıllarda Mardin'e, şimdi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı olan Mağara köyü yakınındaki Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu 'Basbirin-1', dönemin Maliye Bakanı olan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 13 Ekim 1934'te törenle açıldı.
Sondaj çalışması için de Türkiye'de bulunmayan buharlı, darbeli ve ikinci el bir sondaj makinesi 44 bin liraya satın alınarak yurt dışından getirildi. Çalışmalar sırasında 1324 metre derinlikte petrole rastlandı.

Ancak yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle 15 Haziran 1936'da çalışmalar 1351 metrede sonlandırıldı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açılarak sondaj çalışmalarına başlandı. Gece gündüz çalışılan sahanın güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı.

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