Türkiye'nin en güzeli İdil oldu

Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen 'Türkiye'nin en güzel kadını' unvanını kazandı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları önceki gece belli oldu.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı.

1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, Türkiye’yi Miss World'de temsil edecek.

Yarışmada 2'nciliği elde eden Cemre Üker, Türkiye’yi Miss Supranational'da temsil edecek.

1.79 boyundaki Ülker, Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.

Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler arasında Aylin Molla, Melissa Öykü Yorulmaz ve Candan Şeviktürk vardı.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

BABASI BÜYÜKELÇİ

Öte yandan Bilgen'in babası Levent Bilgen'in, Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Ukrayna'ya atanmadan önce de 2014 ve 2016 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2018 yılında annesini kaybeden İdil Bilgen, babası ve erkek kardeşi Metehan Bilgen ile cenazede görüntülenmişti.

İDİL BİLGEN: BİRİNCİ OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM

Başarısının ardından heyecanını dile getiren İdil Bilgen, "Yarışmaya katılırken birinci olmayı çok istiyordum fakat olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şansımı denemek istedim. Şu an ülkemi temsil edebilecek olmanın gururu beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

CEMRE ÜLKER KİMDİR?

Yarışmada 2'nciliği elde eden ve Türkiye’yi Miss Supranational'da temsil edecek olan Cemre Ülker ise, 1,79 boyunda.

8 numaralı Ülker, Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.