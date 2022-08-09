Türkiye'nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han demir alıyor

Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katması amaçlanan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün törenle ilk görev yerine uğurlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndaki tören 12.30'da başlayacak.

Tören öncesi artık son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığını açıkladı.

Abdülhamid Han'ın, dünyada 7’inci nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olduğu belirtiliyor.

-Sondaj gemisini özellikleri

BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan haberde Abdülhamid Han’ın, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi olduğu belirtiliyor.

238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğunu, dokuz katlı gemide bir helikopter pisti de bulunduğunu söylemişti.

-Gemi kimden, ne kadara satın alındı?

Sondaj gemisi ilk olarak 2013'te ABD'li sondaj şirketi Vantage Drilling tarafından sipariş edilmiş ve Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore'deki Okpo Tersanesi'nde Cobalt Explorer adıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Ancak Vantage Drilling, 2015'te gemi sözleşmesini iptal etti.

Mayıs 2019'da uluslararası Northern Drilling adlı şirket gemiyi satın aldı ve geminin adını West Cobalt olarak değiştirdi ancak bu sözleşme de Ekim 2019'da sonlandırıldı.

Gemi, Kasım 2021'de TPAO tarafından Daewoo'dan 180 milyon Amerikan doları karşılığı satın alındı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na vardı.

Geminin adı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Abdülhamid Han" olarak değiştirildi.

- İlk görev yeri

BBC’nin haberinde, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçen ay yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ağustos ayında ilk görev yerine gideceğini, muhtemelen Akdeniz'de petrol veya doğal gaz arayacağını söylediği hatırlatıldı.

Bakan Dönmez, "Geminin görev yeri Mavi Vatan. Görev yeriyle alakalı 5-6 nokta üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri seçilecek. Bir ay daha sabredeceğiz. Büyük olasılıkla Akdeniz olur" diye konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır” demişti.

Mavi Vatan, son dönemde Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sınırlarını belirleyen bir kavram olarak kullanılıyor.

Basında yer alan bazı haberlerde, Abdülhamid Han’ın görev yerinin ne olacağının GKRY ve Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği ve endişe yarattığı şeklindeki yorumlara yer verilmişti.