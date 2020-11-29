banner480
banner572
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
15 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
42 0
 
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
24 0
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
18 0
GAÜ zorlanmadan final – fourda
GAÜ zorlanmadan final – fourda
17 0
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
29 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
13 0
banner529
banner570

Türkiye kırmızı alarmda

banner476

Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'nin koronavirüs konusunda kritik bir durumda bulunduğunu belirtti ve “Bu hafta evden çıkmayın” dedi

Türkiye kırmızı alarmda
Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den koronavirüs salgınına ilişkin 'kırmızı alarm' açıklaması geldi.
Türkiye'nin koronavirüs konusunda kritik bir durumda bulunduğunu belirten Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “bu hafta evden çıkmayın” dedi.
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den koronavirüs salgınına ilişkin 'kırmızı alarm' açıklaması geldi.
Habertürk TV yayınına katılan Prof. Cinel, Türkiye'nin salgında kritik bir aşamada olduğunu ve gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi.
Koronavirüsü atlatan hastalarda bazı rahatsızlıkların devam edebildiğini belirten Cinel, “Eskiden bir saat rahat yürürdüm şimdi 15 dakikada yorulup oturuyorum” diyen hastalar olduğunu söyledi.
“Hastalık atlatılsa bile insanlar yarım kalıyor” diyen Prof. Cinel, aşı çalışmalarında belirli bir aşamaya gelinmişken daha sabırlı olmak gerektiğini belirtti.
İş kıyafeti ve maskeyle katıldığı yayında yoğun bakımlardaki durumun 'vahim' olduğunu anlatan Cinel, “Yüzde 70 doluluk demek yoğun bakımda yer yok demektir” şeklinde konuştu.
Konuşması boyunca sık sık, “Biraz korkutalım çünkü korkmak gerekiyor” diyen Cinel, “Önümüzdeki hafta evinizden çıkmayın” dedi.
Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz” diyen Prof. Cinel, Türkiye'nin salgın konusunda 'kırmız alarm' durumda olduğunu vurguladı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.