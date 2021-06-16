Türkiye halkının yüzde 48’i, “KKTC Türkiye’ye bağlanmalı” görüşünde

Türkiye’de yapılan araştırmaya göre "KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranı geçen yıla göre 8,5 puan artarak, şu ana kadarki en yüksek oranı olan yüzde 48’e ulaştı

Geçmişte tartışmalara yol açan, Türkiye’deki Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2021 raporu yayımlandı.

Rapora göre, "KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranı geçen yıla göre 8,5 puan artarak, şu ana kadarki en yüksek oranı olan yüzde 48’e ulaştı.

Kıbrıspostasına göre BBC Türkçe’de yayınlanan raporda, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ile ilgili dikkat çeken sonuçlar yer alıyor.

29 Nisan-21 Mayıs 2021 arasında Türkiye’nin 26 ilinde 1000 kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen ankette, dış politika konularındaki eğilimler araştırıldı.

“MAVİ VATAN” KAVRAMI, KATILANLARIN YÜZDE 76’SI TARAFINDAN HİÇ DUYULMAMIŞ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında sık gündeme gelen kavramlardan "Mavi Vatan", ankete katılanların yüzde 76,1'i tarafından hiç duyulmamış.

Rapora göre, Kıbrıs Sorunu’nun çözümü konusunda "KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranı geçen yıla göre 8,5 puan yükselerek, yüzde 48’e ulaştı.

Raporda, “KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranının şu ana kadarki en yüksek oranına ulaştığı ifade ediliyor.

Yine ankete göre, "İki toplumlu, iki kesimli federal devlet" modeli yüzde 31 düzeyinde destek topladı.

"Sizce Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni (Güney Kıbrıs) hangi koşulda tanımalı?' sorusuna ise yüzde 37,3'lük kesimin "Kıbrıs Sorunu çözülürse" yanıtını verdiğ, Yüzde 28,2 ise Türkiye'nin şartsız olarak hemen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Öte yandan rapora göre, kamuoyunda Türkiye'nin en yakın dostu Azerbaycan olarak görülürken, tehdit oluşturan ülkeler sıralamasında ABD başı çekiyor. Ankete göre Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek de arttı.