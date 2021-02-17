Türkiye, güzel bir insanını kaybetti

Türkiye’nin ünlü psikoloğu 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı dairede ölü bulundu

Türkiye’de kişisel gelişim kitaplarıyla da tanınan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, dün İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Alışverişten dönen 83 yaşındaki Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Akatlar’daki evlerinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelere göre Doğan Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu dün evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü.

Üç çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının Ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.

Cüceloğlu, ölümünden iki saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, 40’tan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

