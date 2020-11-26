Türkiye günlük vaka sayısında dünyada 5. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüsü vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı. Türkiye vaka sayısının açıklanmasıyla birlikte Avrupa'da 1. dünyadaysa 5. sıraya yükseldi. 29 Temmuz’dan bu yana yani 119 gündür açıklanmayan vaka sayılarının bir anda bu kadar yükselmiş olması “Peki 119 gündür ne kadar vakamız var?” sorusunu akıllara getirdi.

Tabloyu biraz geriye saracak olursak 29 Temmuz tarihinden itibaren vaka sayısı açıklanmıyordu. 29 Temmuz tarihinde Türkiye’de salgının başından bu yana 251 bin 805 vaka tespit edilmişti. Aradan geçen sürede (24 Kasım’a kadar) ise 215 bin kişi daha hasta oldu ve toplam hasta sayısı bakanlığın internet sitesinde 467 bin 730’a çıktı. (Bu hasta sayılarının içinde 29 Temmuz’a kadar açıklanan vakalar da var)

Özetle son 4 ayda 215 bin hasta açıklanmasına rağmen bu tarihler arasında ne kadar vaka olduğunu bilmiyoruz. Yani Türkiye’de salgının başından bu yana ne kadar corona virüsü hastası olduğuna ilişkin hiçbir resmi bilgi halkla paylaşılmadı.

Fakat elimizde şöyle bir bilgi var. 24 Kasım tarihinde Türkiye’de 28 bin 351 corona virüsü vakası tespit edildi ve hasta sayısı 6 bin 814 olarak açıklandı. Kabaca bir hesapla hasta sayıları genel vakalardan düşüldüğünde 1 hasta başına 3 vaka düştüğü görülüyor.