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Türkiye'den Manzaralar

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Türkiye'den Manzaralar
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Sivas'taki Dipsiz Göl Şelalesi'nde sonbahar güzellikleri fotoğraf karelerine yansıdı.




Hatay’da gelen tüm teklifleri reddeden esnaf, 19 aydır beslediği horozunu Mercedes’iyle şehir turuna çıkarıyor: "Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar. 3 bin TL, 5 bin TL teklif ettiler, ben 10 bin TL istiyorum.''


Cizre'de bir lokanta: "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz."


Balıkesir'de yaşayan bir vatandaş 1986 model Toros ile Iphone 16 Pro Max'i takas etti.


Trabzon'da bir işletmeci Uzungöl manzarasına karşı kaşıkla kuymak uzatan Cristiano Ronaldo'nun bal mumu heykelini yaptırdı


 

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