Türkiye'den Manzaralar

İzmir’de eşinden boşanan bir kadın, aracını düğün aracı misali süsletti. Aracının arkasına “Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, buna sen de dahilsin. Sonunda boşadım!” yazdıran kadın şehirde tur attı.
Mersin'de bir Rus vatandaşı, yakalandığı hastalığı yendikten sonra Müslüman oldu.
Niğde'deki Şehitler Ekmek Fırını sahibi Murat Yeşilgül, şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Gazilere ise yarı fiyatına.
Edirne´de TOMA, babası polis olan 8 yaşındaki Mete Karahan Bakkaloğlu için sünnet arabasına dönüştürüldü.
Adana’da bir sokakta gezerken kendisini sevmek isteyen çocuğa saldıran maymunun sahibine 41 bin 817 TL ceza kesildi. “Hint Şebeği” cinsi maymun ise Doğa Koruma Müdürlüğü’ne teslim edildi