Türkiye'den Manzaralar

İzmir’de eşinden boşanan bir kadın, aracını düğün aracı misali süsletti. Aracının arkasına “Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, buna sen de dahilsin. Sonunda boşadım!” yazdıran kadın şehirde tur attı.





Mersin'de bir Rus vatandaşı, yakalandığı hastalığı yendikten sonra Müslüman oldu.



