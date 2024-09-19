Türkiye'den Manzaralar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yıkılan binanın enkazından 25 saat sonra kurtarılan, tedavi sürecinde bacağına takılan protezle yürümeye başlayan Aslı öğretmen, yaşadığı zor günlerin ardından ara verdiği mesleğine memleketi İzmir'de döndü.



Narin'in mezarının baş ucuna Türk bayrağı dikildi.

Bursa’da şeftali ağacına iliştirilen not, görenlerin içini ısıttı. Üzüm ve şeftali alan kişi, notun altına 50 TL bıraktı.



Mersin’de Galatasaray taraftarı Ali ve Zehra Ay çifti, Fatih Terim ile aynı gün doğan bebeklerine ‘Icardi’ ismini verdi. 4 Eylül’de doğan bebeğin adı Umut Halil Icardi Ay oldu.



Kayseri'de 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin'in yaşadığı evin kilitli parke taş olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfaltla kaplandı.

