banner913
banner932
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
22 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
14 0
 
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
51 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
22 0
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
51 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
37 0
banner1032

Türkiye'den Manzaralar

banner1020

banner1045
Türkiye'den Manzaralar
banner971

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yıkılan binanın enkazından 25 saat sonra kurtarılan, tedavi sürecinde bacağına takılan protezle yürümeye başlayan Aslı öğretmen, yaşadığı zor günlerin ardından ara verdiği mesleğine memleketi İzmir'de döndü.
 

Narin'in mezarının baş ucuna Türk bayrağı dikildi.

Bursa’da şeftali ağacına iliştirilen not, görenlerin içini ısıttı. Üzüm ve şeftali alan kişi, notun altına 50 TL bıraktı.


Mersin’de Galatasaray taraftarı Ali ve Zehra Ay çifti, Fatih Terim ile aynı gün doğan bebeklerine ‘Icardi’ ismini verdi. 4 Eylül’de doğan bebeğin adı Umut Halil Icardi Ay oldu.

Kayseri'de 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin'in yaşadığı evin kilitli parke taş olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfaltla kaplandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.