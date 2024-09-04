banner913
banner932
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
15 0
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
15 0
 
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
22 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
24 0
Büyük acı
Büyük acı
89 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
64 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
18 0
banner1032

Türkiye'den Manzaralar

banner1020

banner1045
Türkiye'den Manzaralar
banner971

9,5 yaşındaki Nurgül Kaya, ‘Renkli Dünyalar Sergisi' adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı. Nurgül'ün çizdiği resimler görenleri hayran bırakıyor.

Bursa'da 90'lar ruhunu yakalamak isteyen Bayram Özdoğan, 90'lar konsepti bir bakkal işletmesiyle ilgi odağı oldu. Raflarında 90'lı yıllarda üretilen ürünlerin bulunduğu bakkal müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi.


Adana’da yaşanan olayda, ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden birisi elindeki sopa ile diğer araçtan inen kadınlara saldırdı.


 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.