Türkiye'den Manzaralar

9,5 yaşındaki Nurgül Kaya, ‘Renkli Dünyalar Sergisi' adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı. Nurgül'ün çizdiği resimler görenleri hayran bırakıyor.



Bursa'da 90'lar ruhunu yakalamak isteyen Bayram Özdoğan, 90'lar konsepti bir bakkal işletmesiyle ilgi odağı oldu. Raflarında 90'lı yıllarda üretilen ürünlerin bulunduğu bakkal müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkardı.



Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi.





Adana’da yaşanan olayda, ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden birisi elindeki sopa ile diğer araçtan inen kadınlara saldırdı.





