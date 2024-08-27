Türkiye'den Manzaralar

Denizli'de gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.





Bodrum'da 4 amatör balıkçı, dev bir orkinos yakaladı. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve tam 376 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçılar ve vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı.





Van'da Şemsikan Aşireti olarak bilinen ailenin düğününde, gelin ve damada 21 milyon TL nakit para ve 2 kilo altın takıldı. Bu takının doğu ve güneydoğunun yeni rekoru olarak kabul edildi.







Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı





KKTC’ye gitmek için gemi beklerlerken eşi ve hasta iki çocuğuyla Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camiinde bir müddet konaklamak zorunda kalan baba, kullandıkları elektriğin parasını bir notla birlikte camiye bıraktı





