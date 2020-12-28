Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu

2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapıldı. Komisyon'da işçi kesimini temsil eden Türk-İş açıklanan rakamın yeterli olmadığını belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi, milyonların beklediği açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 527 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3.013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Selçuk, beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin kullanılarak istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam ile mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini temin etmeyi,çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz.” dedi.