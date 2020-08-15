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Türkiye'de vaka sayısı son 45 günün en yükseğinde

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Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu

Türkiye'de vaka sayısı son 45 günün en yükseğinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide daha Corona virüs tespit edildi.

Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, toplam hasta sayısı 248 bin 117, toplam vefat sayısı 5 bin 955, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 668, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" değerlendirmesinde bulundu.

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