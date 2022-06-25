banner762
banner815
Bez adamla evlenen kadın
Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu
26 0
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
31 0
 
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
27 0
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
14 0
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
55 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
19 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
27 0
banner797
banner854

Türkiye'de şekere yüzde 67 zam

banner476

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yaptı.

banner825
Türkiye'de şekere yüzde 67 zam

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yaptığını duyurdu.

Türkşeker, 27 Haziran itibariyle bazı discount marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı.

Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36.4 zam yaptı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirnemiştir" denildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.