Türkiye'de pasaporta rekor zam

Türkiye'de 2023 yılının ilk günlerde zamlar belirlenmeye başlandı. En yüksek zamın yaşandığı hizmetlerden biri de pasaport oldu. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşandı.
PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 oldu. Aradaki fark ise 380,35 olacak.
1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 oldu. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.
2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 oldu. Aradaki fark ise 907,72 olacak.
3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 oldu. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.
4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 oldu. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.
Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.
GEÇEN YIL YÜZDE 36,2 SEVİYESİNDEYDİ
2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.
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