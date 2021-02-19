Türkiye'de mutsuzların oranı artıyor

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı bir yıl içinde 52,4’ten yüzde 48,2'ye geriledi. En düşük mutluluk, yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2019'da yüzde 52,4 iken 2020'de yüzde 48,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019'da yüzde 52,4 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 48,2 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise aynı dönemde yüzde 13,1'ten yüzde 14,5'e çıktı.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019'da yüzde 47,6 iken geçen yıl yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise bu oran, 2019'da yüzde 57 iken 2020'de yüzde 53,1'e geriledi.

Araştırmada evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020'de yüzde 51,7, evli olmayanlarda bu oran yüzde 41,3 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu görüldü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2019'da yüzde 58,5, 2020'de yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2019'da yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020'de yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde geçen yıl en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 50,3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46,1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, geçen yıl yüzde 69,7 olurken bunu, yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 3,5 ile eş ve yüzde 2,2 ile torunlar izledi.

EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020'de yüzde 70,9 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,6 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde 2020'de asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 77,4 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,1 ile ulaştırma ve sağlık, yüzde 63,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,4 ile adli ve yüzde 56,2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet izledi.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 69,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68,5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,7 oldu.



