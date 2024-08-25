Türkiye'de ani yağışlar birçok ili etkiliyor

Türkiye’de bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 1065 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Kayseri'de de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Samsun'da vatandaşlara SMS'in yanı sıra cami, belediye anons sistemleri ile polis ve jandarma araçlarından gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilen açıklamada, 9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."



Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı



Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

