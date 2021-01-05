Türkiye'de ağır hasta sayısı ve vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloda, vaka sayısının yükseldiği görülürken, ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410, vaka sayısı 14 bin 494 oldu. Bakan Koca, açıklanan tablo sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti. Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.



AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybet