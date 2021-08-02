Türkiye'de 2 ilde 7 noktada yangınlar sürüyor

Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü. Halen 2 ilde 7 farklı noktada yangın var

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.



Alevler halen 3 ilde 8 farklı noktada etkili oluyor:



Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Tunceli'nin Hozat ilçeleri...



ANTALYA



Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.



Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.

MUĞLA



Bodrum'da alevler Mumcular-Mazı Köyü arasında etkili oluyor. Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Müdahale sürerken Mumcular-Mazı Köyü yolu da kapatıldı.



Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.



Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



GÜNDOĞMUŞ'TA İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da mücadele yoğun şekilde sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Senir ve Umutlu mahallelerini tehdit etmeye başladı.



Yangın tehlikesi nedeniyle Gündoğmuş merkeze yakın iki mahalle boşaltılırken, bölgedeki ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.



Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale karadan güçlükle yürütülüyor.

TUNCELİ



Tunceli’nin Hozat ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın ise söndürüldü. Özel Güvenlik Bölgesi olan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi olarak devam eden operasyonlardan kaynaklı terör örgütü mensuplarının bölgeden kaçmak için yangını başlattığı belirtildi.

AB'DEN UÇAK DESTEĞİ

AB de Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunacak. İspanya'dan yangın söndürme uçaklarının saat 13.00 gibi gelmesi bekleniyor. Hırvatistan'ın uçakları ise saat 17.00'de gelecek.