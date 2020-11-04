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Türkiye'de 2 bin 391 yeni vaka, 77 can kaybı

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Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 2 bin 391 yeni vaka, 77 can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Kasım 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın" uyarısında bulundu.
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