Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, seçimler 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Seçimler daha önceden dile getirildiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçim kampanyalarının müziksiz olacağını söyleyen Erdoğan, AK PArti'den aday olmak isteyenler için ise AFAD'a bağış yapma şartı getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak...

Haftalardır konuşulan tarih, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla resmileşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır; 18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı. Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz.



"DEPREM GÜNDEMDEN ÇIKARDI"



Ama 6 Şubat'taki deprem seçim tarihini gündemimizden çıkarmıştı. Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Deprem konutlarını etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar çalışmakta kararlıyız. Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyo

"TÜRKİYE'NİN VAKİT KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK"



Biz tüm gayretimizi depremin yaralarını sarmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Siyasi gerilim ve belirsizlikler deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların aksamasına yol açıyor.



Son bir haftada yaşananlar bu tehdidin ne kadar büyük olduğunu göstermeye yeter. Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin vakit kaybına ve dikkat dağınıklığına tahammülü yok. Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları kaldırmadan, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz.

"SEÇİM GÜNDEMİ GERİDE BIRAKILMALI"



Üretimi ve istihdamı yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini geride bırakması şarttır. Bu nedenle 14 Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesi kararımızı uygulamaya geçiriyoruz. Biraz önce imzaladığımız kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecek.



Olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bİzim gündemimiz yne depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasından oluşacak. Ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberleri yok.



İkinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından Devlet Bey ile buraları dolaşmaya başladık. Sayın Destici ile de dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz; hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekiliymiş... Biz Cumhurbaşkanı olarak 11 ilde aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük.



"ADAY OLMAK İSTEYEN AFAD'A YARDIM YAPACAK"



AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerle ilgili aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, ilgili birimimizce belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Katkıda bulunacak her arkadaşa şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.

SEÇİM KAMPANYASI MÜZİKSİZ OLACAK



Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu (Yüzyüze) görüşmelerle ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatacağız."