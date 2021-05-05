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Türkiye, Çin'le 100 milyon dozluk aşı için anlaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık" dedi

Türkiye, Çin'le 100 milyon dozluk aşı için anlaştı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık" dedi.

Bakan Koca, "Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. (Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

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