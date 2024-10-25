Türkiye alarmda

Terör saldırısı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor.

Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edildi.

SALDIRIDA PKK PARMAĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

8 YARALI TABURCU EDİLDİ

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı harekatta ilk belirlemelere göre 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatta 2 üst düzey teröristin öldürüldüğü belirtildi.

HAVALİMANLARI ALARMDA

Terör saldırısı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.

Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Havalimanları, yolcuların en az üç saat önce terminale gelmesi için çağrı yaptı.

