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Türkiye 1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı teslim aldı

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Türkiye 1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı teslim aldı
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaklaşık 750 bin doz BioNTech aşısı teslim aldıklarını bugün de ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha Türkiye’ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık." dedi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. (Türkiye'ye gelen BioNTech aşısı) Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak."

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