İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber" ifadelerini kullanan Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sokak hayvanlarıyla ilgili tartışılan yasa teklifine tepki gösterirken kullandığı ifadeler nedeniyle şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da düzenlenen Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'nde ödül alan şarkıcı Tuğba Ekinci, törendeki konuşmasında sokak hayvanları hakkında tartışılan yasa teklifine de değindi ve şunları söyledi:

-Hiçbirine katılmıyoruz bu hayvanlarla ilgili konuların. Türk Milleti, Müslümanlık bunu kabul edemez. Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, bu nasıl amin demek, bu nasıl Allah, bu nasıl peygamber. Hayırdır?

-Bunları söylemeyeyim diyorum. Bize 'Günahkar gavur, Amerika'ya özeniyor' dediler. Sen kime özendin bunu yapıyorsun? Kimden böyle bir şey gördün? Atanda, ananda gördün mü ya? Teessüf ediyorum”

