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Tüfekle fotoğraf çekmek isterken annesini vurdu

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Şanlıurfa’da evdeki tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini başından vurdu

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Tüfekle fotoğraf çekmek isterken annesini vurdu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evdeki tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini vurdu.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; annesiyle birlikte evde oturduğu sırada tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu karşısında bulunan annesi Güzel Hançer’i başından vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, talihsiz anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne Güzel Hançer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise karakola götürüldü.
Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakıldı. 
 
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