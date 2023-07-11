Togg’a bir haftada ikinci zam geldi

30 Nisan'da teslimatları başlayan Türkiye’nin yerli otomobili Togg'a dün bir zam daha geldi.
5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılan Togg’a, dün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.
5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzilli versiyonu, dün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.
Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise dün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye yükseldi.
Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.
Geçen hafta fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Togg, artışta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeleri gerekçe göstermişti.
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