THY uçağında korku ve panik

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei uçuşunda, uçak inişine 2 saat kala türbülansa girdi. Olayda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı

Türk Hava Yolları’nın TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi.

Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.” diyen Üstün, uçağın sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Üstün, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

