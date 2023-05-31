Tepki çeken görüntü

Kayseri'de, bir kişi sosyal medyada, küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde ayrıca çevredekilerinde alkışladığı görüldü. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı



Görüntüler TikTok'ta paylaşılmasının ardından diğer sosyal medyalara oldukça hızlı yayıldı ve insanlar tepkilerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Görüntüleri paylaşan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen tiktok kullanıcısının B.Ç. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır"

Kayseri 'de 3 gün önce bir düğünde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, alkol masasının üzerinde bir çocuğun göbek attığı anlar görülüyor. Bir çocuğa alkol masasının üzerinde göbek attırtıp eğlenen insanların o anları ise sosyal medyada tepki çekti.Görüntüler TikTok'ta paylaşılmasının ardından diğer sosyal medyalara oldukça hızlı yayıldı ve insanlar tepkilerini dile getirdiler.Konuyla ilgili TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Görüntüleri paylaşan kişinin gözaltına alındığı belirtildi."Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen tiktok kullanıcısının B.Ç. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır"