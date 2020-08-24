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Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü

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Cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini isteyen baba, kızının şifreyi söylememesi üzerine şiddet uyguladı. Baba, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü

 

 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, D.S.(42), cep telefonu şifresini söylemeyen 14 yaşındaki kızı A.S.’yi, İngiliz anahtarı ile dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan çocuk ile annesinin şikayeti üzerine baba, gözaltına alındı.

İddialara göre, A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan babası D.S.’nin Reşadiye Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi. Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. kızına önce tokat attı. Ardından da evde bulunan İngiliz anahtarı ile kızını dövdü.

Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.

Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

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