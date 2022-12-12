Tekirdağ'daki kreş skandalı büyüyor: Çocuklara yapılan işkenceler bir yıl önce tespit edildi

Tekirdağ’da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet olayında 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.
Gelen yayın yasağı sonrası, aynı kreşin başka bir sınıfında iki farklı öğretmen tarafından bir çocuğa uygulanan şiddeti, 10 Aralık 2021 tarihinde yine bir velinin çocuğunun tuvaletteki davranışından yola çıkarak ortaya çıkardığı anlaşıldı.
M.K.Ö. isimli çocuğun, kreş öğretmenleri D.A. ve K.B. tarafından sistematik olarak sandalyeye bağlandığı, üç aylık görüntülerin de bir yıldan bu yana Çerkezköy’de görülmekte olan bir başka dosyadaki deliller arasında bulunduğu öğrenildi.
3 AYLIK GÖRÜNTÜLERİN İZLENMESİNİ TALEP ETTİLER
Ceplerindeki iple günün her saatinde kreşte bulunan M.K.Ö.’nün, öğretmenleri tarafından günde en az beş kez, bazı günler on kez, 30-40 dakika olmak üzere sandalye bağlandığı görünler ortaya çıktı.
Anne E.Ö. ve baba M.Ö., kreşte çocuklarının iple bağlanması olayını detaylı araştırdı. Vveliler, durumdan rahatsızlık duyarak ÇOSB yönetiminin üç aylık görüntüleri izlemesi talebinde bulundu.
HEM AİLELERİ HEM KREŞ YÖNETİMİNİ HEM DE ÇOSB'Yİ SUÇLADILAR
Velilerin Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet sonrası kreşle ilişkileri kesilen iki öğretmen de görüntülerin aksine anne ve babayı suçladı. Anne babanın çocuklarıyla ilgilenmediğini, kreş yöneticilerine de bu durumu defalarca bildirmelerine rağmen yönetimin de bu konuyla ilgilenmediğini iddia etti.
Öğretmenler, ilk olayın duyulmasının ardından, “Biz asla böyle bir şey yapmadık. Sadece sandalyeye oturtup sözlü ‘Cezalısın’ ifadesini kullanıyorduk” derken, yalanları ilk kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra ortaya çıktı.
Üç aylık kamera kayıtları incelendiğinde ise küçük çocuğun öğretmenleri tarafından üç ayda yüzlerce kez bağlandığı ortaya çıktı. Görüntüler, bir yıldan bu yana sürmekte olan Çerkezköy’deki bir başka soruşturma dosyasında mağdurların delilleri arasında yer aldı.
Sanıklar D.A. ve K.B., çocuğun sınıfta yaramazlık yaparak diğer arkadaşlarını rahatsız ettiği gerekçesiyle olayın meydana geldiğini iddia etti. 3 yaşında olan M.K.Ö.’yü sadece birkaç kez bir kuşakla bağladıklarını belirtti.
İki öğretmenin sistematik olarak çocuğu her gün defalarca bağladığını fark eden kreş yönetimi, geçtiğimiz yıl aralık ayında bahse konu öğretmenlerin kreşle ilişkisini kesti.
İLK DURUŞMA BİR YIL SONRA 29 KASIM'DA YAPILDI
Öğretmenler ise önce aileyi sonra kreş yöneticilerini suçlayarak, kreşte kaybettikleri işlerini yeniden kazanmak için girişimde bulundu. Velilerin ve avukatlarının şikayetleri sonrası D.A. ve K.B. isimli 2 kreş çalışanının işine son verilmesine rağmen, 1 yıldır Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde süren davanın ilk duruşmasının ise 29 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı ortaya çıktı.
İlk duruşmada daha önce ne emniyette ne savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini beyan eden K.B., önceki verdiği ifadelerin sağlıklı olmadığını savundu.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından velilerden şikayetçi olan K.B., mahkemede de ederek beraatini talep etti.
"KAÇ KERE YAPMIŞIZDIR BİLMİYORUM"
K.B. ile aynı sınıfta öğretmen olan diğer sanık D.A. ise, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada K.B.’nin aksine önceki beyanlarını tekrar etti. “Sandalyeye oturduğunda etrafında kurdeleyi bir tur bağlayıp fiyonk atıyorum” diye konuştu.
Kurumda nöbet sistemi olduğunu ve saat 17.00’den sonra K.B.’nin tek başına kaldığını iddia eden D.A., “M.K.Ö.’nün sınıfta tek kalmaması için K.’nin de arkasından kurdeleyle bağlayıp fiyonk yaptığı olmuştur. Sayı olarak kaç kere bağlamışızdır bilmiyorum” şeklinde konuştu.
Kameraya yansıyan görüntülerde öğretmenlerin, 10 Kasım’da çocuklarla hazırladıkları Atatürk’ü anma programında çocukların fotoğrafını çekerken, bir taraftan da bağladıkları çocuğun fotoğrafını çekerek anneye atmaları dikkatlerden kaçmadı.