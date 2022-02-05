T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de koronavirüse yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.