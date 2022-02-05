banner762
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
85 0
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
20 0
 
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
13 0
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
15 0
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
13 0
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
55 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
16 0
banner797

T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de koronavirüse yakalandı

banner476

banner714
T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de koronavirüse yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.