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Tatar’a 21 pare top ve süvarili karşılama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Tatar’a 21 pare top ve süvarili karşılama
  
 
Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Erdoğan ve Tatar, Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
 
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