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Tartıştığı imamı okla vurdu

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Tartıştığı imamı okla vurdu
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Bağcılar'da Muhammed Fatih G. isimli bir kişi, cami imamıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası camiden ayrılan Muhammed Fatih G. okla geri döndü. Okla cami imamını vuran şüpheli, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, omuzundan yaralanan imam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38) Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından camiden ayrılan Mehmet Fatih G. bir süre sonra elinde okla geri döndü. Şüpheli, cami imamı Kuru’yu sağ omzundan yaraladı.
Olayın ardından Mehmet Fatih G. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
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