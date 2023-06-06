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Tarikat liderinin tecavüz ettiği zihinsel engelli kadın intihar etti

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İstanbul’da tarikat lideri Alperen Sade, yüzde 50 zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundu. İstismara uğrayan kadın intihar etti

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Tarikat liderinin tecavüz ettiği zihinsel engelli kadın intihar etti
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Türkiye’de iktidarın sıkı destekçilerinden İsmailağa cemaati, bir kez daha cinsel istismar skandalıyla gündemde.
Cemaat bağlantılı Uzlet İlim Yayma Derneği’nin başkanı Alperen Sade’nin zihinsel engelli E.D.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. İstismar öncesi E.D.’ye imam nikâhı kıydı. Olaydan 15 gün sonra ise genç kadın intihar etti, Sade de tutuklandı.
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir dava, Pendik'te bulunan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade’nin zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, kadının da yaşadıklarına dayanamayarak intihar ettiğini ortaya koydu.
Olay 7 Mart'ta İstanbul Pendik'te yaşandı. 23 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kadın bankta oturuyordu. Alperen Sade onu aracına aldı ve Çekmeköy’deki evine götürdü.
İddianameye göre göre mağdur, imam nikahı kıyılmasının ardından cinsel saldırıya uğradı.
Zihinsel engelli kadın saat 01.00 sıralarında bir alışveriş merkezi (AVM) yakınlarındaki köprü altına bırakıldı.
Kadının başına gelenleri anlatmasının ardından da ailesi emniyete başvurdu.
Gözaltına alınan Alperen Sade tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Mağdur kadın ise olaydan 15 gün sonra ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katından atladı ve hayatını kaybetti.
Sanık hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 
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