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“Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu”

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“Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına yanıt geldi.
İsrailli bakana tepki gösteren Çelik, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.
Çelik, “Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.” ifadesini kullandı.
 
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