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Taliban heyeti Ankara'ya geldi

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Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

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Taliban heyeti Ankara'ya geldi
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Taliban yönetimindeki Afganistan'dan Türkiye'ye ilk heyet geldi.

Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki, üst düzey heyet bugün Ankara'da görüşmeler yapacak .

Dün gece saatlerinde İstanbula gelen heyetin, bugün öğleden sonra Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor .

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK

Heyetin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR

Görüşmelerde Afganistan'daki son durumun yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'a gerçeleştirdiği insani yardımlar, Taliban'ın Kabil Havalimanın işletilmesi için teknik destek talebi gibi başlıkların görüşülmesi bekleniyor.

İLK TEMAS

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından bu Ankara'da yeni hükümetle yapılan ilk temas olacak .

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.

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