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Tacı, Nursena taktı

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Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek kraliçe tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek

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Tacı, Nursena taktı

Miss Turkey 2022 yarışmasına başvuran 100 kişinin içinden belirlenen 20 finalist,  Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 
Aralarında Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 jürisi tacı takacak kişiyi belirledi. 
Jüri oylaması sonucunda Miss Turkey 2022 birincisi olarak Nursena Say seçildi ve Türkiye'yi Miss World'de temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmaya 19 numarayla katılan Nursena Say, 24 yaşında.
1,80 boyuna sahip olan birinci güzerl, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü bitirdi.
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