Tabut küçük, acı büyük

Tekirdağ’da maruz bırakıldığı cinsel istismar sonrası yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı. cenazenin namazını kıldıran İmam “Sevgili yavrumuz Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet seni koruyamadık” ifadelerini kullandı

Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve fiziksel şiddet sebebiyle yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Sıla bebek, hastanede verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Cenaze dün teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu.

1 aylık yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybeden Sıla, Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Sıla bebeğin cenazesine katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi.

Teyze Aslı Tatar, “Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum.” diyerek gözyaşı döktü. Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Cenaze namazını kıldıran imamın sözleri ise dikkat çekti.

Türkiye'yi yasa boğan cenazenin namazını kıldıran İmam, Sıla bebekten helallik istedi.

'HEPİMİZ ADINA HELALLİK İSTEYECEĞİM'

İmam helallik isterken şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun, mahcubiyeti ve hüznü yoğu olarak bir arada yaşadığımız bir cenaze törenindeyiz. Cenazelerde genelde biz namazı kılacak olanlardan hellallik isteriz. Bu cenaze çok farklı yüreğimizi dağlayan bir cenaze. Bugün hepimiz adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim.

Sevgili yavrumuz Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları yeni bir başlangıca, iyilikleri merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin ve duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak"

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'da yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, hastaneye götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.