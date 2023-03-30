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Sucuğu etten değil ottan yapmışlar

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İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı

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Sucuğu etten değil ottan yapmışlar
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İstanbul'un 39 ilçesinden sucuklar toplanarak laboratuvar ortamında incelendi. Denetçiler, hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucukları tespit etti.
Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, sucuğun üzerindeki etiketin okunması gerektiğini belirtti.
Sucuğun hileye açık bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Orhan, "Son kullanma tarihine bakılmalı. Aynı zamanda üzerinde içlerinde neler olduğu yazmak zorunlu. Etiket tebliğine göre, bunların yazılması zorunludur. Fiyat ucuzsa, incelemelerinde dikkatli olmaları gerekir." uyarısında bulundu.
Orhan, "Yapılan çalışmalarda hiç hayvan hücresi olmadan tamamen bir hayvan gıdası gibi hayvansal gıda elde edilmiş ürünler yapıldığına şahit olduk." diye konuştu.
Orhan soya unu, tuz, tatlandırıcı ile üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini ifade ederek, "Bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var. Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"Et yerine ot yiyoruz." diyen Orhan, "Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk." şeklinde konuştu.
Marketlerde etten üretilen sucuğun kilosu 188 lira, tavuk sucuğun kilosu 87 liradan satılırken, kasaplarda ise et sucuğun kilosu 300 lira ile 350 lira arasında değişiyor.
Kasaplar ise kendi sattıkları sucuğun marketlerden daha güvenilir olduğunu savundu.
 
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